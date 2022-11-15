В Германии павших советских солдат решили делить на русских и украинцев
2022-11-15 14:41
Как сообщают СМИ специальная комиссия по захоронениям Гамбурга инициировала «дифференциацию» павших советских воинов по национальному признаку.
Инициатива касается только захоронений времен Второй мировой войны, расположенных в Гамбурге, сообщила директор региональной ассоциации Кристиана Любке.
Отмечается, что на территории города захоронены около1 400 советских солдат. Инициатива изначально столкнулась со сложностями.
По мнению немецкой стороны, в западных документах «национальность обычно указывается только как „русский“ или „советский“», что осложняет дифференциацию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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