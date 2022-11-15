В Германии павших советских солдат решили делить на русских и украинцев

Как сообщают СМИ специальная комиссия по захоронениям Гамбурга инициировала «дифференциацию» павших советских воинов по национальному признаку.

Инициатива касается только захоронений времен Второй мировой войны, расположенных в Гамбурге, сообщила директор региональной ассоциации Кристиана Любке.

Отмечается, что на территории города захоронены около1 400 советских солдат. Инициатива изначально столкнулась со сложностями.

По мнению немецкой стороны, в западных документах «национальность обычно указывается только как „русский“ или „советский“», что осложняет дифференциацию.