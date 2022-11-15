Ди Каприо считает себя наполовину русским

Волк с Уолл-стрита, «Выживший» пассажир «Титаника», всё ещё холостой Леонардо ди Каприо, у которого русская бабушка.

В Леонардо намешано генов от разных национальностей. Отец наполовину итальянец-немец, мать немка-русская.

Русская бабушка Елена Степановна Смирнова (1915–2008) попала в Германию с родителями, эмигрировавшими сразу после Октябрьской революции. Леночку стали звать Хелен на немецкий лад.

Хелен вышла замуж за Вильгельма Инденбиркена. То ли в 1943, то ли в 1945 (в сети указываются разные годы, не знаю, что верно) у них родилась дочь, которая в будущем стала матерью Леонардо. Кстати, Имерлин появилась на свет в бомбоубежище – неспокойное было время в нацистской Германии.

После войны, где-то в середине 50-х, Инденбиркены эмигрировали в США. Обосновались в Нью-Йорке.

Имерлин в колледже познакомилась с Джорджем Полом ди Каприо (2.10.1943). Поженились, переехали в Лос-Анджелес.

Имерлин работала секретарём суда. А Джордж стал редактором, издателем, писателем, дистрибьютором. Открыл своё издательство «Half-Ass Press». Он – известный автор андеграундных комиксов и перфомансов, работал в киноиндустрии.

В 1974 году у них родился сын Леонардо. Через год родители развелись, но договорились жить по соседству, чтобы ребёнок рос и с отцом, и с матерью. Всё же не были эгоистичными, как многие мамы, не допускающие к ребёнку отца, или папы, забывающие после развода о существовании ребёнка вообще.

Отец имел большое влияние на формирование взглядов и вкусов Леонардо. Например, он познакомил сына с творчеством Роберта де Ниро. Леонардо ди Каприо запомнил его слова: «Сынок, вот это и есть отличная актёрская игра».

Леонардо ди Каприо приезжал в Россию несколько раз.

В 2010 году он собрался на Тигриный форум, где должен был встретиться с премьер-министром России Путиным.

Дорога была полна неприятных сюрпризов. Леонардо вылетел из Международного аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке.

После взлёта загорелся один из двигателей, и самолёт вернулся в аэропорт. Каприо пересел на другой рейс. На этот раз не хватило топлива, и самолёт вынужденно сел в Хельсинки на дозаправку. Но актёр всё же добрался до Санкт-Петербурга.

В беседе ди Каприо сообщил, что у него и дед имеет русские корни, так что он не на четверть, а наполовину русский.