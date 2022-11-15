Вождь КНДР Ким Ир Сен обожал Людмилу Зыкину

Бывший северокорейский президент Ким Ир Сен (1912–1994) очень любил слушать Людмилу Зыкину. Её песни часто передавали по всем каналам радио и телевидения Северной Кореи.

Народная артистка СССР Людмила Зыкина с её ансамблем «Россия» побывала в КНДР три раза при жизни вождя и четвёртый раз – после его кончины.

Из воспоминаний великой певицы известно, как они познакомились с Кимом.

В 1949 году Людочка работала в хоре им. Пятницкого. Страна праздновала 70-летие Иосифа Сталина. На торжествах, наряду с главами многих государств, принимал участие и Ким Ир Сен, президент КНДР. А Зыкина в составе хора Пятницкого выступала на большом концерте.

После концерта за праздничным ужином Зыкина и товарищ Ким оказались рядом. И вдруг он дёрнул её за косу и похвалил: «Хорошо, девочка, поёшь!». С тех пор он стал поклонником певицы.

При встречах Ким Ир Сен любил не только слушать пение Людмилы Зыкиной. Ему нравилось и просто по-человечески общаться с ней. Он показывал ей Корею, интересно и увлечённо рассказывал о стране. Шутил. Дарил подарки.

В одном из приездов он ей подарил сборник корейской музыки на компакт-дисках, а для прослушивания записей – отличный музыкальный центр. Другой раз всем участникам коллектива вручил золотые часы. Оказалось, что на запястье Зыкиной браслет не сходился, у неё ведь и руки были полненькие. Товарищ Ким снял с руки свои часы и отдал певице.

«Ким Ир Сен мне много чего подарил. Во-первых, он мне подарил золотые часы. Именные, со своим именем. Потом он мне подарил картину, вышитую шелком. Потом подарил вторую картину, вышитую драгоценными камнями. Самое главное, что я была счастлива с ним находиться вместе. Это очень одаренный человек, с хорошей памятью. Несмотря на то, что ему было уже 80 лет, он всех помнил. Он назвал всех военачальников, с которыми вместе служил. Наших военачальников», — вспоминала Людмила Зыкина в одном из интервью.

В Северной Корее даже был создан русский народный хор имени Зыкиной.

В номере за 26.06.2014 КП опубликовала воспоминания помощницы и костюмера Зыкиной Эльвиры Митрофановой. Она рассказала о поездках в Северную Корею.

Автобус с ансамблем Зыкиной заезжал прямо в бункер вождя. Там их ждали с накрытыми столами. Вождь не скрывал радости при встрече с любимой певицей.

Эля рассказала, как на одном из таких приёмов на тележке вывезли в центр зала подарки для Людмилы Георгиевны, чего там только не было: телевизор, магнитофон, коробки со всякой всячиной. В ответ Зыкина сняла с пальца кольцо и подарила его Ким Ир Сену. Вот такая дружба была ними.

Товарищ Ким Ир Сен тонко разбирался в музыке.

Биография вождя гласит, что он денно и нощно работал над созданием культуры и искусства в КНДР, поставил пять опер, вот их названия: «Море крови», «Цветочница», «Верная дочь партии», «Расскажи, тайга!», «Песня о горах Кымган» (первую выпустили на сцену за четыре месяца, а остальные были поставлены за год с небольшим).

Считается, что товарищ Ким стал основоположником северокорейской революционной оперы.