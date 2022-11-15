Скандальный поцелуй с сестрой: судьба брата Анджелины Джоли

Джеймс Хейвен Войт — родной брат знаменитой актрисы Анджелины Джоли, он старше её на два года. Их родители развелись, когда дети были совсем маленькими, Анджелину и Джеймса воспитывала мама.

Джеймс закончил актёрскую школу, и ему прочили хорошее будущее на актёрском или режиссёрском поприще. Однако, он стал работать директором у сестры, с которой они дружили. Джоли вообще называла брата главным мужчиной в своей жизни, на отца они были обижены.

Джеймс стал её незаменимым помощником, занимаясь её делами не только по работе. Всё свободное время брат проводил с Джоли, занимался её детьми, жил в одном доме с сестрой.

Впервые он появился в фильме «Джиа» в 1998 году, Джоли играла главную роль. Кстати, вместе с сестрой он снимался в «Адской кухне» (1998) и «Соблазне» (2001). Всего на его счету около пятнадцати фильмов, но значительных ролей нет.

В 2007 году от рака скончалась их мать, и горе примирило их с отцом, прежде брат и сестра не общались с ним с самого развода, говоря, что их воспитала мама, а он уделял им слишком мало внимания.

Джеймс, кстати, в процессе бракоразводного процесса Джоли и Брэда Питта поддерживал зятя, так как ему не понравилось то, что она хочет резко ограничить общение бывшего мужа с детьми. Он понимал, как ребёнку не хватает отца, пройдя через это, а вот Анджелина почему-то совсем забыла об их детстве, в котором отсутствовал папа.

За роль в фильме «Прерванная жизнь» актриса получила Оскар. На вечеринке после церемонии родственный поцелуй брата с сестрой получился не очень родственным. Но как знать, не был ли этот скандальный поцелуй частью пиара и привлечения большего внимания к молодой актрисе.

Личная жизнь Джеймса Хейвена — тайна, он её тщательно охраняет. Известно лишь, что актёр не женат и не был, детей нет.

Странно, что Джеймс не достиг выдающихся успехов в отличие от звёздной Анджелины, да и их отец Джон Войт — актёр известнейший, обладатель Оскара, снявшийся в сотне фильмов.

Но брат затерялся в тени сестры и так и не сделал успешной актёрской карьеры. Возможно, как продюсер он ещё заявит о себе, так как пробует себя в этой деятельности.