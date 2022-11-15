Экоактивисты облили нефтью картину Густава Климта «Смерть и жизнь» в Вене
2022-11-15 15:00
Экоактивисты движения «Последнее поколение» облили нефтью картину австрийского художника Густава Климта «Смерть и жизнь» в Вене.
15 ноября экологическое движение «Последнее поколение» в своём аккаунте Twitter сообщило, что «наши люди облили сегодня нефтью картину Климта “Смерть и жизнь” в Музее Леопольда», в результате чего пострадало не только полотно, а также рама, пол и стена музея в Вене.
Представители движения по защите климата объяснили порчу выставочного зала музея и картины ярчайшего представителя венского модерна тем, что «новые нефтяные и газовые скважины – это смертный приговор человечеству».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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