Экоактивисты облили нефтью картину Густава Климта «Смерть и жизнь» в Вене

Экоактивисты движения «Последнее поколение» облили нефтью картину австрийского художника Густава Климта «Смерть и жизнь» в Вене.

15 ноября экологическое движение «Последнее поколение» в своём аккаунте Twitter сообщило, что «наши люди облили сегодня нефтью картину Климта “Смерть и жизнь” в Музее Леопольда», в результате чего пострадало не только полотно, а также рама, пол и стена музея в Вене.

Представители движения по защите климата объяснили порчу выставочного зала музея и картины ярчайшего представителя венского модерна тем, что «новые нефтяные и газовые скважины – это смертный приговор человечеству».