Марго Луиза Хемингуэй — зависимость оказалась сильнее
2022-11-15 15:02
Луиза, как и ее известный дедушка Эрнест, страдала от алкоголизма. Вскоре она заболела анорексией и нервной эпилепсией.
Болезнь не отразилась на внешности звезды.
Каждодневная борьба с зависимостью не помешала актрисе заключить первый в истории контракт на миллион долларов.
К 90-м годам карьера девушки пошла на спад и завершилась смертельной передозировкой в 42 года.
Опубликовано: Антон Райт
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