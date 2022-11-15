Марго Луиза Хемингуэй — зависимость оказалась сильнее

Луиза, как и ее известный дедушка Эрнест, страдала от алкоголизма. Вскоре она заболела анорексией и нервной эпилепсией.

Болезнь не отразилась на внешности звезды.

Каждодневная борьба с зависимостью не помешала актрисе заключить первый в истории контракт на миллион долларов.

К 90-м годам карьера девушки пошла на спад и завершилась смертельной передозировкой в 42 года.