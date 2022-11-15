2023 год кролика: оливье с маринованными грибами — подойдет для вегетарианцев
2022-11-15 15:09
В этом рецепте оливье нет мясных продуктов, поэтому он может стать любимым оливье для вегетарианцев. Конечно, если диета позволяет употреблять яйца.
Для оливье с грибами нам потребуется такой набор продуктов:
- картофель — 2 шт;
- куриные яйца — 3 шт;
- зеленый горошек (консервированный) — 150 гр;
- красный лук — 1 шт;
- маринованные грибы — 200 гр;
- майонез;
- зелень петрушки;
- соль и черный перец (молотый) — по вкусу.
Майонез добавляется до нужной консистенции. Его количество строго не регламентируется, так как его консистенция зависит от жирности.
Подойдут любые маринованные грибы, даже шампиньоны.
Пример, целые маленькие шампиньончики в маринаде. Целые грибы всегда вкуснее, чем нарезанные.
Новогодний оливье с грибами готовится практически так же, как классический рецепт.
- Картошку и яйца варим до готовности. Затем очистим и нарежем их кубиками. Красный лук чистим от шелухи и мелко шинкуем.
- Маринованные грибы промываем в дуршлаге под проточной водой. То же самое делаем с горошком. Половину грибов нарезаем на кусочки среднего размера. Вторую половину на время убираем в холодильник.
- В емкость выкладываем нарезанные яйца, картошку, красный лук, просушенный горох и грибы. Вводим в состав майонез, соль и черный молотый перец. Тщательно все перемешав убираем салат в холодильник на час.
- После того, как наш оливье настоится, выкладываем его в красивый салатник. Сверху посыпаем его мелко нарезанной зеленью петрушки. Поверх нее выкладываем вторую половину маринованных грибов.
Необычный вкус праздничного блюда удивит гостей торжества. И без всякой колбасы!
Опубликовано: Антон Райт
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