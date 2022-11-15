2023 год кролика: оливье с маринованными грибами — подойдет для вегетарианцев

В этом рецепте оливье нет мясных продуктов, поэтому он может стать любимым оливье для вегетарианцев. Конечно, если диета позволяет употреблять яйца.

Для оливье с грибами нам потребуется такой набор продуктов:

картофель — 2 шт;

куриные яйца — 3 шт;

зеленый горошек (консервированный) — 150 гр;

красный лук — 1 шт;

маринованные грибы — 200 гр;

майонез;

зелень петрушки;

соль и черный перец (молотый) — по вкусу.

Майонез добавляется до нужной консистенции. Его количество строго не регламентируется, так как его консистенция зависит от жирности.

Подойдут любые маринованные грибы, даже шампиньоны.

Пример, целые маленькие шампиньончики в маринаде. Целые грибы всегда вкуснее, чем нарезанные.

Новогодний оливье с грибами готовится практически так же, как классический рецепт.

Картошку и яйца варим до готовности. Затем очистим и нарежем их кубиками. Красный лук чистим от шелухи и мелко шинкуем.

Маринованные грибы промываем в дуршлаге под проточной водой. То же самое делаем с горошком. Половину грибов нарезаем на кусочки среднего размера. Вторую половину на время убираем в холодильник.

В емкость выкладываем нарезанные яйца, картошку, красный лук, просушенный горох и грибы. Вводим в состав майонез, соль и черный молотый перец. Тщательно все перемешав убираем салат в холодильник на час.

После того, как наш оливье настоится, выкладываем его в красивый салатник. Сверху посыпаем его мелко нарезанной зеленью петрушки. Поверх нее выкладываем вторую половину маринованных грибов.

Необычный вкус праздничного блюда удивит гостей торжества. И без всякой колбасы!