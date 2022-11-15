В Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы

Украинские СМИ сообщили, что в Киеве и во всех областях Украины звучит сирена воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.

Во вторник днём, 15 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы «прилётов» со стороны России по объектам украинской энергетики и военного управления.

Отмечается, что в Сумской области и подконтрольном киевскому режиму Запорожье слышны взрывы, а также работает система противовоздушной обороны.