В Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы
2022-11-15 15:56
Украинские СМИ сообщили, что в Киеве и во всех областях Украины звучит сирена воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.
Во вторник днём, 15 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы «прилётов» со стороны России по объектам украинской энергетики и военного управления.
Отмечается, что в Сумской области и подконтрольном киевскому режиму Запорожье слышны взрывы, а также работает система противовоздушной обороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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В Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы
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