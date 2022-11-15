Папа Римский заявил, что глубоко опечален взрывом в Стамбуле

Папа Франциск во вторник выразил свои соболезнования семьям и друзьям погибших в результате воскресного взрыва в Стамбуле, заявив, что он «глубоко опечален» случившимся, говорится в заявлении Ватикана.

85-летний понтифик добавил, что молится о том, чтобы никакие акты насилия не помешали усилиям народа Турции «построить общество, основанное на ценностях братства, справедливости и мира».

Турция в понедельник обвинила курдских боевиков в воскресном взрыве, в результате которого шесть человек погибли и более 80 получили ранения.

Отмечается, что среди пострадавших было трое граждан России, один из российских туристов был госпитализирован.

