Папа Римский заявил, что глубоко опечален взрывом в Стамбуле
2022-11-15 16:01
Папа Франциск во вторник выразил свои соболезнования семьям и друзьям погибших в результате воскресного взрыва в Стамбуле, заявив, что он «глубоко опечален» случившимся, говорится в заявлении Ватикана.
85-летний понтифик добавил, что молится о том, чтобы никакие акты насилия не помешали усилиям народа Турции «построить общество, основанное на ценностях братства, справедливости и мира».
Турция в понедельник обвинила курдских боевиков в воскресном взрыве, в результате которого шесть человек погибли и более 80 получили ранения.
Отмечается, что среди пострадавших было трое граждан России, один из российских туристов был госпитализирован.
Опубликовано: Тарас Медведев
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