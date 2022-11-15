Волочкова рассказала о самочувствии Зайцева, страдающего болезнью Паркинсона на протяжении 6 лет
2022-11-15 16:02
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, как чувствует себя именитый российский модельер Вячеслав Зайцев, которому 6 лет назад поставили диагноз - болезнь Паркинсона .
Артистка балета Анастасия Волочкова рассказала о состоянии здоровья тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева.
Она сообщила о состояние кутюрье после того, как он снова стал выходить в свет.
Зайцев долгое время не появлялся на людях, но в начале ноября посетил Неделю моды Вячеслава Зайцева, где стал одним из членов жюри. Он был в сопровождении помощников.
Волочкова встретилась с дизайнером одежды на этом мероприятии.
В интервью "КП-Екатеринбург" Волочкова рассказала, что болезнь, конечно, не красит ценителя моды, но на радушие его недуг не повлиял.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Bloomberg: Россия одержала «риторическую победу» на G20
Пять мегаполисов Украины остались без света после массированной атаки ВКС России
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины
Соседов спрогнозировал будущее Агутина и SHAMAN на российской сцене
МИД КНР: Китай против исключения России из G20