Волочкова рассказала о самочувствии Зайцева, страдающего болезнью Паркинсона на протяжении 6 лет

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, как чувствует себя именитый российский модельер Вячеслав Зайцев, которому 6 лет назад поставили диагноз - болезнь Паркинсона .

Артистка балета Анастасия Волочкова рассказала о состоянии здоровья тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева.

Она сообщила о состояние кутюрье после того, как он снова стал выходить в свет.

Зайцев долгое время не появлялся на людях, но в начале ноября посетил Неделю моды Вячеслава Зайцева, где стал одним из членов жюри. Он был в сопровождении помощников.

Волочкова встретилась с дизайнером одежды на этом мероприятии.

В интервью "КП-Екатеринбург" Волочкова рассказала, что болезнь, конечно, не красит ценителя моды, но на радушие его недуг не повлиял.