Агенты ФСБ предотвратили теракт на складе с топливом в Севастополе
2022-11-15 16:09
Агенты ФСБ задержали жителя Севастополя, готовившего теракт на местном складе с топливом.
15 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на Федеральную службу безопасности России, сообщило о предотвращении агентами ФСБ теракта на складе с топливом в Севастополе.
Отмечается, что агентами ведомства был задержан подготавливающий теракт на хранилище горючего житель Севастополя, который является «сторонником украинского национализма».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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