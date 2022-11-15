Агенты ФСБ предотвратили теракт на складе с топливом в Севастополе

Агенты ФСБ задержали жителя Севастополя, готовившего теракт на местном складе с топливом.

15 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на Федеральную службу безопасности России, сообщило о предотвращении агентами ФСБ теракта на складе с топливом в Севастополе.

Отмечается, что агентами ведомства был задержан подготавливающий теракт на хранилище горючего житель Севастополя, который является «сторонником украинского национализма».