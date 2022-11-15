В Киеве и по всей территории Украины прогремели мощные взрывы

Украинские СМИ сообщают о прогремевших в Киеве и по всей территории Украины серии взрывов, работают системы ПВО.

Во вторник днём, 15 ноября 2022 года, украинские сетевое издание «Страна.ua», со ссылкой на очевидцев, сообщило о том, что в Киеве и по всей территории Украины прогремела серия мощных взрывов, работают системы противовоздушной обороны, также поражены объекты критической инфраструктуры.

Согласно интернет-ресурсу «Карта воздушных тревог», в столице Украины с 15:21 звучит сирена воздушной тревоги из-за ракетной угрозы, местным жителям рекомендуется находиться в убежищах.