В Киеве и по всей территории Украины прогремели мощные взрывы
2022-11-15 16:18
Украинские СМИ сообщают о прогремевших в Киеве и по всей территории Украины серии взрывов, работают системы ПВО.
Во вторник днём, 15 ноября 2022 года, украинские сетевое издание «Страна.ua», со ссылкой на очевидцев, сообщило о том, что в Киеве и по всей территории Украины прогремела серия мощных взрывов, работают системы противовоздушной обороны, также поражены объекты критической инфраструктуры.
Согласно интернет-ресурсу «Карта воздушных тревог», в столице Украины с 15:21 звучит сирена воздушной тревоги из-за ракетной угрозы, местным жителям рекомендуется находиться в убежищах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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