Путин присвоил почётное звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю
2022-11-15 16:28
Президент РФ Владимир Путин своими указами присвоил почётное звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю.
15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации опубликованы указы президенты Российской Федерации Владимира Путина о присвоении почётного звания «Город воинской славы» двум освобождённым в ходе спецоперации городам.
Таким образом, званием «Город воинской славы» награждены Мариуполь в Донецкой Народной Республике и Мелитополь в Запорожской области «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками данных городов в ходе СВО РФ на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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