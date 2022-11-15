Сунак заявил, что построит 8 фрегатов Type 26 на $4,9 млрд в помощь Украине

Сунак расширяет поддержку Украины и заключает контракт на $4,9 млрд с BAE Systems, чтобы возродить ВМС Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник выразил свою поддержку Украине на саммите G20, подтвердив заказ военных кораблей в BAE Systems (BAES.L).

По словам Сунака, «режим президента России Владимира Путина услышит хор глобальной оппозиции» своим действиям.

Британский премьер объявила о контракте на 4,2 миллиарда фунтов стерлингов (4,94 миллиарда долларов) с BAE Systems (BAES.L) на строительство пяти кораблей, говорится в заявлении правительства.

Этот контракт, в дополнение к трем уже строящимся кораблям, является следующим этапом программы фрегатов, и ожидается, что строительство восьми фрегатов Type 26 будут завершены к середине 2030-х годов, говорится в заявлении.