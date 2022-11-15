Получив водительские права, автомобилистка через несколько недель утопила свою машину в реке

Люди, только-только получившие водительские права, рискуют тем, что из-за неопытности на их машинах могут быстро появиться сколы и вмятины, но эта водительница попала в куда более шокирующее ДТП.

Лея Дарнелл получила права несколько недель назад, сдав экзамен с честью, но недавно, возвращавшись со своим бойфрендом с праздника, жительница Англии не вписалась в крутой поворот и утопила машину в реке.

Злоключения, через которые пришлось пройти и Лее с её спутником, и несчастному автомобилю, вызвали в интернете не только сочувствие, но и шуточки.

Сама Лея шутить над ДТП не собирается. Она утверждает, что усвоила очень важный урок. Как бы успешно ни был сдан тест на вождение, он не заменит бесценный опыт. А посему не стоит считать себя классным водителем, когда ты едва успел сесть за руль.

Кроме того, автомобилистка добавила, что произошедшее научило её ценить жизнь. Девушка уверена, что нужно радоваться тому, что они с любимым не пострадали.