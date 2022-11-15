Получив водительские права, автомобилистка через несколько недель утопила свою машину в реке

APS
2022-11-15 16:50

Люди, только-только получившие водительские права, рискуют тем, что из-за неопытности на их машинах могут быстро появиться сколы и вмятины, но эта водительница попала в куда более шокирующее ДТП.

Лея Дарнелл получила права несколько недель назад, сдав экзамен с честью, но недавно, возвращавшись со своим бойфрендом с праздника, жительница Англии не вписалась в крутой поворот и утопила машину в реке.

Злоключения, через которые пришлось пройти и Лее с её спутником, и несчастному автомобилю, вызвали в интернете не только сочувствие, но и шуточки.

получила права и утопила машину

Сама Лея шутить над ДТП не собирается. Она утверждает, что усвоила очень важный урок. Как бы успешно ни был сдан тест на вождение, он не заменит бесценный опыт. А посему не стоит считать себя классным водителем, когда ты едва успел сесть за руль.

получила права и утопила машину

Кроме того, автомобилистка добавила, что произошедшее научило её ценить жизнь. Девушка уверена, что нужно радоваться тому, что они с любимым не пострадали.

Опубликовано: Антон Райт