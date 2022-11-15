Во Львове прогремели мощные взрывы, город частично обесточен

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о прогремевших в городе мощных взрывах, город частично обесточен.

15 ноября мэр Львова Андрей Садовой в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в городе прогремела серия мощных взрывов, в результате которых наблюдаются перебои в электроснабжении.

Согласно интернет-ресурсу «Карта воздушных тревог», на всей территории Львовской области с 15:44 объявлена воздушная тревога из-за возможных ударов ВС РФ по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры региона.