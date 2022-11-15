Военный экономист прогнозирует поражение России в следующем году

Военный экономист и эксперт по Восточной Европе из Швейцарского федерального технологического института (ETH) в Цюрихе Маркус Матиас Кеупп предполагает, что в наступающем году Россия потерпит военное поражение в войне против Украины.

«Выход из города Херсона показывает, что война уже стратегически решена», — сказал Кеупп в интервью «Цайт»: «Я ожидаю, что Россия проиграет в следующем году, может быть, в сентябре или октябре».

Частичная мобилизация по приказу президента России Владимира Путина не увеличила влияние.

«В феврале и марте русские еще имели хорошо обученные войска и еще не достигли своих военных целей. Мобилизованные части не имеют боевой ценности. Их сжигают на фронтах. Их потери составляют от 400 до 600 человек в день», — сказал Кеупп.

Весной, после окончания смутного периода, украинцы могли снова перейти в наступление и попытаться расколоть фронт и разъединить русские части. Запорожская область подходит для этого, считает Кеупп.

«Линия фронта там настолько тонкая, что украинскую атаку невозможно выдержать», продолжил Кеупп.

Украинское наступление там приведет к выводу русских и, возможно, к выводу всех войск с Украины, утверждает эксперт, но при условии, что поставки западных вооружений будут продолжаться.