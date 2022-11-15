Экстренные отключения электричества начались по всей Украине
По распоряжению «Укрэнерго» по всей территории Украины начались экстренные отключения электричества.
Во вторник вечером, 15 ноября 2022 года, мэр Киева Виталий Кличко в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что по распоряжению «Укрэнерго» по всей территории Украины начались экстренные отключения электроэнергии на фоне «прилётов» со стороны России по объектам энергетики.
Отмечается, что данная мера была принята «Укрэнерго» для сбалансирования украинской энергосистемы и избегания аварий на оборудовании объектов критической инфраструктуры.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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