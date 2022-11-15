Тимошенко назвал ситуацию после нового удара по Украине – критической

Заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко назвал ситуацию в энергокомплексе страны – критической.

Напомним во вторник, 15 ноября, ВКС России при поддержке Черноморского флота провела массированную атаку крылатыми ракетами по объектам критической инфраструктуры Украины.

«Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света», – пишет Тимошенко в своем ТГ-канале.

Советник также заявил, что прежние планы по веерному отключению электричества в стране больше не действительны.

Необходимо отметить, что по прогнозам в ближайшие дни в Украину придут первые морозы, что осложняет ситуацию для населения.