Брэ Питт утверждает, что Голливуд больше не империя наркотиков
Голливуд перевернул страницу своих эксцессов, связанных с наркотиками, объяснили в понедельник Брэд Питт и Марго Робби.
Звезды сыграли главные роли в новой картине «Вавилон», посвященной гедонистическому Голливуду бурных 1920-х годов вступившему в гонку за «Оскар».
Фильм студии Paramount вышел под патронажем режиссера Дэмьена Шазелла («Ла-Ла Ленд» , «Одержимость») и впервые был показан критикам в понедельник вечером в Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе (США).
В фильме, в котором рассказывается о судьбах вымышленных голливудских актеров и режиссеров, пытающихся перейти от немого к звуковому кино, а также о образе жизни, состоящем из растрепанных кокаиновых вечеринок и хаотичных съемок. поддерживать.
Опубликовано: Тарас Медведев
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