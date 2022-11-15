Брэ Питт утверждает, что Голливуд больше не империя наркотиков

Голливуд перевернул страницу своих эксцессов, связанных с наркотиками, объяснили в понедельник Брэд Питт и Марго Робби.

Звезды сыграли главные роли в новой картине «Вавилон», посвященной гедонистическому Голливуду бурных 1920-х годов вступившему в гонку за «Оскар».

Фильм студии Paramount вышел под патронажем режиссера Дэмьена Шазелла («Ла-Ла Ленд» , «Одержимость») и впервые был показан критикам в понедельник вечером в Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе (США).

В фильме, в котором рассказывается о судьбах вымышленных голливудских актеров и режиссеров, пытающихся перейти от немого к звуковому кино, а также о образе жизни, состоящем из растрепанных кокаиновых вечеринок и хаотичных съемок. поддерживать.

