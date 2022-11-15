Замглавы Офиса Зеленского Тимошенко: ситуация с энергетической инфраструктурой в Украине критическая
Замглавы Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко, что на данный момент ситуация с энергетической инфраструктурой в Украине критическая.
15 ноября заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своём официальном Telegram-канале сообщил, что в результате «прилётов» ВС РФ состояние украинской энергетической инфраструктуры можно оценить как критическое.
В настоящее время известно о поражении объектов критической инфраструктуры во Львове, Хмельницком, Кременчугском районе Полтавской области, Кировоградской области, а также в Виннице.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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