Замглавы Офиса Зеленского Тимошенко: ситуация с энергетической инфраструктурой в Украине критическая

Замглавы Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко, что на данный момент ситуация с энергетической инфраструктурой в Украине критическая.

15 ноября заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своём официальном Telegram-канале сообщил, что в результате «прилётов» ВС РФ состояние украинской энергетической инфраструктуры можно оценить как критическое.

В настоящее время известно о поражении объектов критической инфраструктуры во Львове, Хмельницком, Кременчугском районе Полтавской области, Кировоградской области, а также в Виннице.