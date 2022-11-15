Глава МИД КНР Ван И заявил о готовности создавать многополярный мир вместе с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности создавать многополярный мир вместе с Россией.

15 ноября глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в ходе двусторонней встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали заявил о готовности Пекина вместе с Москвой содействовать развитию многополярного мира.

Глава китайского внешнеполитического ведомства добавил, что для достижения данной цели необходимо твердо поддерживать демократизацию международных отношений и защищать международную систему, в основе которой лежит ООН.