Глава МИД КНР Ван И заявил о готовности создавать многополярный мир вместе с Россией
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности создавать многополярный мир вместе с Россией.
15 ноября глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в ходе двусторонней встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали заявил о готовности Пекина вместе с Москвой содействовать развитию многополярного мира.
Глава китайского внешнеполитического ведомства добавил, что для достижения данной цели необходимо твердо поддерживать демократизацию международных отношений и защищать международную систему, в основе которой лежит ООН.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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