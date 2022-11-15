Салливан: США решительно осуждают последние удары России по Украине

Советник президента Байдена Джейк Салливан заявил, что США решительно осуждают последние ракетные удары России по Украине.

Во вторник, 15 ноября 2022 года, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пресс-релизе прокомментировал информацию о поражении объектов критической инфраструктуры Украины служащими ВС РФ.

Салливан утверждает, что Соединённые штаты решительно осуждают последние ракетные удары российской армии по украинской территории, которые были нанесены эти вечером и привели к перебоям с электричеством.