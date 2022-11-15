Кошка безпричинно нападает на любимого хозяина и кусает его: в чем дело

Переменчивость и непредсказуемость в характере пушистого питомца - это скорее норма, чем исключение. Иногда коты без видимой причины ведут себя злобно и агрессивно. Объяснений может быть несколько.

Плохое самочувствие

Если кошка себя плохо чувствует, играть и нежиться у нее нет настроения. И при любой попытке побеспокоить животное хозяин получит агрессивную реакцию в ответ.

Надоело общение

Минуту назад кот с удовольствием подставлял спинку под руки хозяина и даже мурлыкал. Но в следующий момент внезапно впивается в ласковую руку зубами, и делает это довольно недружелюбно. Просто все хорошо в меру, и коту рано или поздно надоест навязчивое внимание. Мурлыки по природе своей независимы и свободолюбивы. А потому бывают довольно бесцеремонны и порой очень резко дают понять, что хозяину пора оставить их в покое.

Кот в доме - главный

Кусая хозяина резко, неожиданно, кот показывает, кто в доме главный. Такая мера профилактики, чтобы человек об этом не забывал.

Игра в охотника

Коты часто воображают себя охотниками и любят нападать на потенциальную жертву - хозяина или его гостей - внезапно подкрадываясь из-за угла и хватая за ноги. И хотя это всего лишь игра, в роль животные входят хорошо, оставляя заметные следы от острых зубов на коже.

От большой любви

Кто кого любит, тот того и чубит. Знакомая поговорка, которая говорит сама за себя. Кошка от переизбытка нахлынувших добрых эмоций может во время ласкового общения впиваться зубками в руку хозяина, легонько покусывая.

Старая обида

Коты - мстительны и злопамятны. Не стоит их обижать. Может пройти некоторое время, и хозяин уже забудет про нанесенную питомцу обиду. А кот найдет удобный случай и отомстит. И случиться это может весьма не ожиданно, даже в момент ласкового поглаживания питомца.