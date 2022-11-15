Кошка безпричинно нападает на любимого хозяина и кусает его: в чем дело
Переменчивость и непредсказуемость в характере пушистого питомца - это скорее норма, чем исключение. Иногда коты без видимой причины ведут себя злобно и агрессивно. Объяснений может быть несколько.
Плохое самочувствие
Если кошка себя плохо чувствует, играть и нежиться у нее нет настроения. И при любой попытке побеспокоить животное хозяин получит агрессивную реакцию в ответ.
Надоело общение
Минуту назад кот с удовольствием подставлял спинку под руки хозяина и даже мурлыкал. Но в следующий момент внезапно впивается в ласковую руку зубами, и делает это довольно недружелюбно. Просто все хорошо в меру, и коту рано или поздно надоест навязчивое внимание. Мурлыки по природе своей независимы и свободолюбивы. А потому бывают довольно бесцеремонны и порой очень резко дают понять, что хозяину пора оставить их в покое.
Кот в доме - главный
Кусая хозяина резко, неожиданно, кот показывает, кто в доме главный. Такая мера профилактики, чтобы человек об этом не забывал.
Игра в охотника
Коты часто воображают себя охотниками и любят нападать на потенциальную жертву - хозяина или его гостей - внезапно подкрадываясь из-за угла и хватая за ноги. И хотя это всего лишь игра, в роль животные входят хорошо, оставляя заметные следы от острых зубов на коже.
От большой любви
Кто кого любит, тот того и чубит. Знакомая поговорка, которая говорит сама за себя. Кошка от переизбытка нахлынувших добрых эмоций может во время ласкового общения впиваться зубками в руку хозяина, легонько покусывая.
Старая обида
Коты - мстительны и злопамятны. Не стоит их обижать. Может пройти некоторое время, и хозяин уже забудет про нанесенную питомцу обиду. А кот найдет удобный случай и отомстит. И случиться это может весьма не ожиданно, даже в момент ласкового поглаживания питомца.
Опубликовано: Храмова Оксана
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