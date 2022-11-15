Дрессировщик Запашный госпитализирован после нападения тигра

Эдгар Запашный пережил нападение тигра во время репетиции, после чего был доставлен в больницу.

15 ноября знаменитый российский дрессировщик Эдгар Запашный опубликовал видеозапись, на которой он сидит на приёме у врача. При этом у молодого человека сильно кровоточит лицо, на котором видны следы глубоких царапин.

По словам самого Запашного, в ходе очередной репетиции тигр Рой атаковал его лапой в тот момент, когда он отвернулся. Также Эдгар Запашный подчёркивает, что тигр не планировал его убить, а в атаке виноват он сам, поскольку отвлёкся от дикого животного, допустив большую ошибку.