Дрессировщик Запашный госпитализирован после нападения тигра
Эдгар Запашный пережил нападение тигра во время репетиции, после чего был доставлен в больницу.
15 ноября знаменитый российский дрессировщик Эдгар Запашный опубликовал видеозапись, на которой он сидит на приёме у врача. При этом у молодого человека сильно кровоточит лицо, на котором видны следы глубоких царапин.
По словам самого Запашного, в ходе очередной репетиции тигр Рой атаковал его лапой в тот момент, когда он отвернулся. Также Эдгар Запашный подчёркивает, что тигр не планировал его убить, а в атаке виноват он сам, поскольку отвлёкся от дикого животного, допустив большую ошибку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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