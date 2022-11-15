Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра провёл рабочую встречу с Дмитрием Кулебой в Киеве
Глава нидерландского МИДа Вопке Хукстра посетил с рабочим визитом Киев, где провёл встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Во вторник, 15 ноября 2022 года, глава Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Хустра в своём аккаунте Twitter сообщил о том, что посетил с рабочим визитом столицу Украины.
Хустра сообщил, что в ходе поездки в Киев встретился с министром иностранных Украины Дмитрием Кулебой, чтобы выразить «твёрдую и постоянную приверженность» киевскому режиму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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