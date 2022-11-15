Варшава обвинила Берлин и ЕС в попытках сменить власть в Польше

Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета заявил, что Германия и Евросоюз пытаются сменить власть в польском государстве.

15 ноября заместитель главы Министерства юстиции Республики Польша Себастьян Калета в своём интервью немецкой газете Die Welt заявил о том, что Германия вместе с Европейским союзом стремятся сменить польское правительство.

Калета также утверждает, что политическое руководство Польши не может терпеть подобные действия Берлина и Брюсселя, которые стремятся навязать свою волю польским властям, по отношению к Варшаве.