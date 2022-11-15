Варшава обвинила Берлин и ЕС в попытках сменить власть в Польше
Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета заявил, что Германия и Евросоюз пытаются сменить власть в польском государстве.
15 ноября заместитель главы Министерства юстиции Республики Польша Себастьян Калета в своём интервью немецкой газете Die Welt заявил о том, что Германия вместе с Европейским союзом стремятся сменить польское правительство.
Калета также утверждает, что политическое руководство Польши не может терпеть подобные действия Берлина и Брюсселя, которые стремятся навязать свою волю польским властям, по отношению к Варшаве.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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