Тимошенко: ракетные удары РФ повредили 15 объектов энергетики Украины
Представитель офиса Зеленского Кирилл Тимошенко утверждает, что Россия нанесла новый массированный ракетный удар по украинским территориям, повредив объекты энергоинфраструктуры.
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что российские войска атаковали пятнадцать объектов украинской энергетики за текущий вторник, выведя их из строя, что повлекло за собой тотальное отключение электроэнергии в стране.
Зеленский в свою очередь утверждает, что 15 ноября Россия выпустила по Украине 85 ракет, ввиду чего перебои с электроэнергии наблюдаются даже на территории Молдавии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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