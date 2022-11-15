Кадыров назвал реалистичные условия для проведения переговоров между Москвой и Киевом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина должна признать новые регионы РФ и выдать преступников для проведения переговоров между Москвой и Киевом.
15 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале прокомментировал предложенные украинским руководством условия для возобновления переговоров между Москвой и Киевом, предложив свои «реалистичные» условия.
Кадыров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут состояться при условии признания киевским режимом ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя территориями России, а также выдачи военных преступников, либо официальный суд над ними и законное ограничение свободы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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