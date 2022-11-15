Кадыров назвал реалистичные условия для проведения переговоров между Москвой и Киевом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина должна признать новые регионы РФ и выдать преступников для проведения переговоров между Москвой и Киевом.

15 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале прокомментировал предложенные украинским руководством условия для возобновления переговоров между Москвой и Киевом, предложив свои «реалистичные» условия.

Кадыров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут состояться при условии признания киевским режимом ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя территориями России, а также выдачи военных преступников, либо официальный суд над ними и законное ограничение свободы.