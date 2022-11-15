Майоркас: ядерный взрыв в Европе не навредит американцам

В Соединенных Штатах Америки считают, что ядерный взрыв в Европе не навредит американцам.

15 ноября РИА Новости сообщили, что Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что гипотетическое использование ядерного оружия на территории Европы вряд ли будет иметь какие-либо прямые последствия для здоровья населения США.

Майоркас подчеркнул, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность в связи с ядерной угрозой со стороны России, но в Вашингтоне уверены, что ядерный взрыв в Европе не несет угроз для здоровья населения государства.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Саливан сообщал, что Вашингтон недавно контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия.