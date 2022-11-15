Маллен: США и РФ вступят в войну из-за применения ядерного оружия в Украине
2022-11-15 21:18
Американский адмирал Майк Маллен уверен, что риски начала войны между Россией и Соединёнными Штатами крайне высоки.
Издание PBS опубликовало интервью с американским адмиралом Майком Малленом, который утверждает, что если Москва применит собственное ядерное оружие на территории Украины, то начнётся Третья мировая война, связанная с прямым военным столкновением между США и Россией.
По мнению Маллена, украинский кризис должен быть завершён за столом переговоров, а российское правительство не должно применять оружие массового поражения в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Bloomberg: Россия одержала «риторическую победу» на G20
Пентагон отказался задействовать 5 статью НАТО после падения ракет в Польше
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины
Американские ученые рассказали, чем полезна помиродная диета для кишечника
МИД КНР: Китай против исключения России из G20