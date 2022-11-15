Врач-диетолог объяснил, при каких болезнях полезно есть киви
Специалист по питанию Елена Соломатина рассказала, кому полезно включать в рацион киви.
Фрукт содержит много витамина С, поэтому в осенне-зимний период очень полезен при простудных болезнях.
Аскорбиновая кислота хорошо влияет на работу сердца и сосудов, укрепляет костную систему, связки, сухожилия.
Киви - богатый источник антиоксидантов. Они улучшают зрение. Клетчатка в составе фрукта полезна для органов пищеварения.
Она выводит лишний холестерин, желчные кислоты, радионуклиды, соли тяжелых металлов.
Регулярное употребление в пищу киви снижает вероятность развития болезней головного мозга, предупреждает когнитивные расстройства.
Фрукт можно включать в рацион для профилактики онкологических заболеваний.
Опубликовано: Храмова Оксана
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