Ермак: удары по объектам инфраструктуры ответом на речь Зеленского
2022-11-15 21:28
Глава офиса президента Ермак назвал удары по Украине ответом России на речь Зеленского.
15 ноября РИА Новости сообщили, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на своей странице в Twitter сегодня написал, что российские ракетные удары по украинской критической инфраструктуре являются ответом на речь лидера страны Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии.
В ходе своего выступления по видеосвязи на саммите G20 Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, а возвращение к Минским соглашениям невозможно.
Опубликовано: Елена Калиновская
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