Ермак: удары по объектам инфраструктуры ответом на речь Зеленского

Глава офиса президента Ермак назвал удары по Украине ответом России на речь Зеленского.

15 ноября РИА Новости сообщили, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на своей странице в Twitter сегодня написал, что российские ракетные удары по украинской критической инфраструктуре являются ответом на речь лидера страны Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии.

В ходе своего выступления по видеосвязи на саммите G20 Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, а возвращение к Минским соглашениям невозможно.