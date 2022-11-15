Польша обвинила Россию в ракетной атаке
2022-11-15 21:46
Моравецкий, сообщил, что две ракеты упали на территорию Польши рядом с границей Украины.
Во вторник вечером польские СМИ заявили, что в польском селе, вблизи украинской границы на территории Люблинского воеводства упали две российских ракеты, откуда они вылетели неизвестно.
Сообщается, что премьер Польши Моравецкий созывает экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны из-за инцидента с падением ракет.
Опубликовано: Елена Калиновская
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