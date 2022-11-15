На территории Польши на границе с Украиной упали две крылатые ракеты
2022-11-15 21:53
Инцидент произошел у села Пшеводов Люблянского воеводства на территории зерносушильного комплекса, сообщат местные СМИ.
Как отмечают источники, две ракеты упали на территории села Пшеводов на границе с Украиной.
Отмечается, что в результате удара погибли два человека. На месте происшествия работате полиция и военные.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне.
С аэродрома Томашув-Любельский в Люблинком воеводстве были подняты истребители, которые патрулируют приграничную территорию.
Оппозиционные СМИ Польши заговорили о применении статьи 5 устава НАТО о коллективной защите.
Опубликовано: Тарас Медведев
Bloomberg: Россия одержала «риторическую победу» на G20
Пентагон отказался задействовать 5 статью НАТО после падения ракет в Польше
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины
Американские ученые рассказали, чем полезна помиродная диета для кишечника
МИД КНР: Китай против исключения России из G20