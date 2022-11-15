На территории Польши на границе с Украиной упали две крылатые ракеты

Инцидент произошел у села Пшеводов Люблянского воеводства на территории зерносушильного комплекса, сообщат местные СМИ.

Как отмечают источники, две ракеты упали на территории села Пшеводов на границе с Украиной.

Отмечается, что в результате удара погибли два человека. На месте происшествия работате полиция и военные.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне.

С аэродрома Томашув-Любельский в Люблинком воеводстве были подняты истребители, которые патрулируют приграничную территорию.

Оппозиционные СМИ Польши заговорили о применении статьи 5 устава НАТО о коллективной защите.

