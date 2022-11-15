Radio Lublin: Две ракеты попали по территории Польши

15 ноября российские войска вели активные ракетные удары по территории Украины.

В результате российских обстрелов военных объектов на территории Украины две ракеты попали по территории Польши. Об этом сообщает Radio Lublin.

По сообщениям польской стороны, две ракеты упали под любоином. Жертвами стали двое мирных жителей - оба погибли.

В Польше в экстренном порядке собрано заседание совета национальной безопасности. Об этом рассказал спикер правительства Польши Петр Мюллер.

Как заявило информационное агентство Associated Press, в американской разведке уже подтвердили факт попадания российских ракет по польской земле.

При этом официально российская сторона не подтвердила данный факт.