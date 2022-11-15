Польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский

Военно- воздушные силы Польши подняли в воздух истребители после падения российских ракет.

Во вторник вечером польские информационные каналы сообщают, что ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский после падения двух ракет в селе Пшеводов на территории Люблинского воеводства,на место падения ракет прибыли армия и прокуратора.

Ранее в Польше заявили, что на её территории у границы с Украиной упали две ракеты, после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне.

При этом польский военный эксперт Ярослав Вольский допустил, что в Польше могла упасть ракета украинской ПВО, однако пока никаких официальных заявлений по этому поводу от Минобороны РФ не было.