Польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский
Военно- воздушные силы Польши подняли в воздух истребители после падения российских ракет.
Во вторник вечером польские информационные каналы сообщают, что ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский после падения двух ракет в селе Пшеводов на территории Люблинского воеводства,на место падения ракет прибыли армия и прокуратора.
Ранее в Польше заявили, что на её территории у границы с Украиной упали две ракеты, после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне.
При этом польский военный эксперт Ярослав Вольский допустил, что в Польше могла упасть ракета украинской ПВО, однако пока никаких официальных заявлений по этому поводу от Минобороны РФ не было.
Опубликовано: Елена Калиновская
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