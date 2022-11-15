В Польше экстренно собрано заседание Совбеза из-за попадания ракет на границе с Украиной
2022-11-15 22:10
По сообщениям польских средств массовой информации, российские ракеты попали по территории страны.
Премьер-министр Польши Моравецки экстренно созвал заседание совета национальной безопасности после попадания ракет в приграничных с Украиной территориях.
Как заявило информагентство Associated Press, ссылаясь на источники в американской разведке, ракеты действительно попали по польской земле.
Также известно о том, что в результате попадания двое мирных жителей погибли.
Опубликовано: Николай Скира
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