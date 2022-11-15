В Польше экстренно собрано заседание Совбеза из-за попадания ракет на границе с Украиной

По сообщениям польских средств массовой информации, российские ракеты попали по территории страны.

Премьер-министр Польши Моравецки экстренно созвал заседание совета национальной безопасности после попадания ракет в приграничных с Украиной территориях.

Как заявило информагентство Associated Press, ссылаясь на источники в американской разведке, ракеты действительно попали по польской земле.

Также известно о том, что в результате попадания двое мирных жителей погибли.