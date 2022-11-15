Associated Press: Разведка США подтвердила попадание ракет по территории Польши

Кошка беспричинно нападает на любимого хозяина и кусает его: в чем дело

Переменчивость и непредсказуемость в характере пушистого питомца - это скорее норма, чем исключение. Иногда коты без видимой причины ведут себя злобно и агрессивно. Объяснений может быть несколько.

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