Associated Press: Разведка США подтвердила попадание ракет по территории Польши

APS
2022-11-15 22:17

В разведке Соединённых Штатов Америки подтвердили, что в Польше упали ракеты.

Как сообщает Associated Press, в ЦРУ Соединённых Штатов Америки подтвердили, что в Польше упали ракеты.

Две ракеты упали вблизи от польско-украинской границы. При этом погибли два мирных жителя.

Премьер министр Польши Моравецки уже созвал экстренное заседание совета национальной безопасности.

Опубликовано: Николай Скира