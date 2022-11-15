Associated Press: Разведка США подтвердила попадание ракет по территории Польши
2022-11-15 22:17
В разведке Соединённых Штатов Америки подтвердили, что в Польше упали ракеты.
Как сообщает Associated Press, в ЦРУ Соединённых Штатов Америки подтвердили, что в Польше упали ракеты.
Две ракеты упали вблизи от польско-украинской границы. При этом погибли два мирных жителя.
Премьер министр Польши Моравецки уже созвал экстренное заседание совета национальной безопасности.
Опубликовано: Николай Скира
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