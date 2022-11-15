ZET сообщает о падении ракет на территории Польши, есть погибшие
2022-11-15 22:18
Польская радиостанция сообщает о падении ракет на территории Люблинского воеводства. Два человека погибло.
Две ракеты упали на территории Люблинского воеводства в Польше, сообщает местная радиостанция ZET. Инцидент произошел в районе поселка Пшеводув Люблинского воеводства на границе с Украиной.
Ракеты попали в зерносушилку. По неподтвержденным данным погибло два человека. К месту происшествия прибыли военные. В небо подняты боевые вертолеты.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное совещание.
Опубликовано: Максим Алексеев
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