Американские ученые рассказали, чем полезна помиродная диета для кишечника

Специалисты из Университета Огайо в США выяснили, что помидоры повышают число полезных бактерий в кишечнике.

Эксперимент проводился над поросятами, которых поделили на две группы. Одних кормили обычной едой. Вторым вводили в рацион липофизированный порошок, полученный из помидоров.

Корм для животных из обеих групп содержал в равном количестве жиры, белки, сахар, клетчатку. Калорийность пищи тоже была одинаковой.

Анализ микробиома кишечника животных был сделан до начала исследований и повторялся в ходе эксперимента два раза - после 7 и после 14 дней.

У поросят, которых кормили томатами, увеличилось число полезных бактерий Bacteroidota, их стало больше, чем вредных для здоровья бактерий.

Авторы исследования установили, что томаты положительно влияют на флору кишечника животных. Непосредственно механизм такого воздействия пока не определен.

В дальнейшем эксперимент планируют провести на человеке.