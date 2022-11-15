Ученые назвали возраст, в котором человек перестает испытывать счастье
Синдром трудной жизни наступает, когда меняется система жизненных ценностей. В этот период мозг начинает работать иначе.
Период неудовлетворенности жизнью и переоценки ценностей наступает с 43 до 48 лет.
Такие данные выявили исследователи Американского Национального бюро экономических расследований.
В этот период жители разных стран и континентов с разным уровнем достатка ощущают одно и то же - отсутствие счастья.
В Великобритании и США этот возраст наступает в 47,2 года, в менее обеспеченных странах - в 48,2 года, хотя связи с экономической составляющей здесь нет.
А вот в России этот возраст начинается значительно раньше - в 43 года.
Ученые уже давно изучают вопрос зависимости уровня удовлетворения жизни от разных факоров.
Профессор экономики Дартмутского колледжа Дэвид Бланчфлауэр построил график счастья в зависимости от возраста. Для этого он провел исследования в 132 странах мира.
Результат совпал везде - график счастья всегда имел форму латинскоцй буквы U.
В юном возрасте у всех людей есть ощущение, что весь мир открыт для них.
Примерно с 43 до 48 лет мозг начинает функционировать иначе, и люди ощущают значительный спад. Они понимают, что не все жизненные цели достигнуты, и испытывают разочарование.
В этом же возрасте замедляются реакции, ухудшается память, снижатся гормональный фон.
Но после этого спада кривая графика постепенно снова идет вверх.
Интересно, что люди, начиная с 70 лет, испытывают такое же счастье, как и 20-летние.
Опубликовано: Наталья Павлова