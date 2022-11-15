Ученые назвали возраст, в котором человек перестает испытывать счастье

Синдром трудной жизни наступает, когда меняется система жизненных ценностей. В этот период мозг начинает работать иначе.

Период неудовлетворенности жизнью и переоценки ценностей наступает с 43 до 48 лет.

Такие данные выявили исследователи Американского Национального бюро экономических расследований.

В этот период жители разных стран и континентов с разным уровнем достатка ощущают одно и то же - отсутствие счастья.

В Великобритании и США этот возраст наступает в 47,2 года, в менее обеспеченных странах - в 48,2 года, хотя связи с экономической составляющей здесь нет.

А вот в России этот возраст начинается значительно раньше - в 43 года.

Ученые уже давно изучают вопрос зависимости уровня удовлетворения жизни от разных факоров.

Профессор экономики Дартмутского колледжа Дэвид Бланчфлауэр построил график счастья в зависимости от возраста. Для этого он провел исследования в 132 странах мира.

Результат совпал везде - график счастья всегда имел форму латинскоцй буквы U.

В юном возрасте у всех людей есть ощущение, что весь мир открыт для них.

Примерно с 43 до 48 лет мозг начинает функционировать иначе, и люди ощущают значительный спад. Они понимают, что не все жизненные цели достигнуты, и испытывают разочарование.

В этом же возрасте замедляются реакции, ухудшается память, снижатся гормональный фон.

Но после этого спада кривая графика постепенно снова идет вверх.

Интересно, что люди, начиная с 70 лет, испытывают такое же счастье, как и 20-летние.