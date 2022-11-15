Украина приостановила прокачку нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»
2022-11-15 22:45
Официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил о приостановке украинской стороной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии.
По его словам, причиной приостановки на Украине назвали падение напряжения.
Ранее польский оператор Pern сообщил, что одна из ниток нефтепровода «Дружба» разгерметизирована.
В связи с этим нефть на НПЗ в Германии поступает с учетом существующих технических возможностей.
Опубликовано: Светлана Репина
Bloomberg: Россия одержала «риторическую победу» на G20
Украина приостановила прокачку нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины
Пентагон отказался задействовать 5 статью НАТО после падения ракет в Польше
МИД КНР: Китай против исключения России из G20