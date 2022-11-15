Украина приостановила прокачку нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

APS
2022-11-15 22:45

Официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил о приостановке украинской стороной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии.

По его словам, причиной приостановки на Украине назвали падение напряжения.

Ранее польский оператор Pern сообщил, что одна из ниток нефтепровода «Дружба» разгерметизирована.

В связи с этим нефть на НПЗ в Германии поступает с учетом существующих технических возможностей.

Опубликовано: Светлана Репина