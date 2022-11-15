Реакция НАТО на инцидент с упавшими в Польше ракетами будет зависеть от заявлений Варшавы
2022-11-15 23:00
Источник в Брюсселе не исключает, что реакция Альянса на инцидент с упавшими в Польше ракетами целиком будет зависеть от того, с каким заявлением выступит официальная Варшава, сообщает ТАСС.
Источник отметил, что НАТО ожидает официального запроса Польши для привлечения экспертов и проведения консультаций по происшествию.
Напомним, что около 16.00 на зернохранилище в селе Пшеводув Люблянского воеводства упали две ракеты, в результате чего якобы погибли два местных жителя.
Источники отмечают, что по обломкам можно судить, что речь идет о ракете выпущенной из комплекса ПВО С-300 ВС Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев