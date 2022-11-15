МО РФ: Россия не наносила ракетных ударов вблизи границе Польши и Украины
2022-11-15 23:01
Министерство обороны России назвало провокацией информацию о падении российских ракет на территории Польши.
Пресс-служба Минобороны России уведомляет, что распространяемая польскими СМИ информация о падении якобы российских крылатых ракет на территории Польши не соответствует действительности, поскольку войска РФ не атаковали объекты на территории вблизи украинско-польской границы.
По мнению аналитиков Министерства обороны России, польские журналисты растиражировали непроверенные данные, поскольку упавшая ракета может быть частью снаряда ПВО армии Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей