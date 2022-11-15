Все военнообязанные белорусы до конца года получат повестки
2022-11-15 23:41
Представитель Минобороны Беларуси Алексей Тицкий заявил, что до конца года всем военнообязанным гражданам страны пришлют повестки.
Он пояснил, что это необходимо для проверки данных лиц, состоящих на воинском учете.
Тицкий сказал, что комиссариаты будут проводить такую проверку по поручению Александра Лукашенко.
Он также пообещал, что процедура займет 10-15, после чего граждане могут продолжать заниматься своими делами.
Опубликовано: Светлана Репина
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