Эксперты рассказали, что делать, если в отеле пропали вещи

Обычно отель отвечает только за сохранность вещей, сданных в камеру хранения или в сейф.

Ответственность за все остальные вещи лежат на самом отдыхающем.

Если какие-то личные вещи в отеле пропали, не нужно рассчитывать на сиюминутную компенсацию. Но бороться за свои права необходимо.

Сразу же после обнаружения пропажи необходимо обратиться к руководству заведения.

В уровневом заведении обязательно проверят все записи с камер видеонаблюдения, узнают, кто, в какое время и каким ключом открывал номер.

Чаще всего такие ситуации разрешаются быстро и без конфликтов, и вещи находятся. Бывает, что их владелец случайно теряет их сам.