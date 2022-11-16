Эксперты рассказали, что делать, если в отеле пропали вещи
2022-11-16 00:01
Обычно отель отвечает только за сохранность вещей, сданных в камеру хранения или в сейф.
Ответственность за все остальные вещи лежат на самом отдыхающем.
Если какие-то личные вещи в отеле пропали, не нужно рассчитывать на сиюминутную компенсацию. Но бороться за свои права необходимо.
Сразу же после обнаружения пропажи необходимо обратиться к руководству заведения.
В уровневом заведении обязательно проверят все записи с камер видеонаблюдения, узнают, кто, в какое время и каким ключом открывал номер.
Чаще всего такие ситуации разрешаются быстро и без конфликтов, и вещи находятся. Бывает, что их владелец случайно теряет их сам.
Опубликовано: Наталья Павлова
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