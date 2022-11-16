Die Welt: Варшава обвинила Германию и Евросоюз в попытках смены власти в Польше
2022-11-16 00:06
Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета в интервью изданию Die Welt заявил, что Германия и Евросоюз добиваются смены власти в его стране.
Чиновник отметил, что польские власти рассматривают действия политиков в ЕС как злонамеренные.
Он подчеркнул, что Польша не собирается мириться с такой ситуацией.
Ранее в Германии выразили недовольство по поводу размещения штаб-квартиры миссии ЕС по подготовке украинских военных в Польше.
Опубликовано: Светлана Репина
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