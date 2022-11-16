В Стамбуле взорвался автомобиль
2022-11-16 00:17
В стамбульском районе Фатих взорвался автомобиль. Пламя охватило стоящие рядом машины.
Сообщается, что после возгорания послышалось еще несколько звуков взрывов. Огонь перекинулся на три припаркованных автомобиля.
Пожарные уже потушили пламя. Сейчас уточняется информация о самом происшествии, а также о пострадавших.
13 ноября в Стамбуле произошел взрыв на пешеходной улице Истикляль, который местные власти назвали терактом.
Опубликовано: Светлана Репина
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