Болезни, которые можно распознать по глазам человека

Все слышали фразу о том, что «глаза – это зеркало души». Медики точно знают, что это действительно так, поскольку некоторые заболевания можно выявить именно по глазам.

Надо обратить внимание и на нижнее веко. У здорового человека оно розово-красное, но при анемии может стать светлее.

Выпученные глаза тоже говорят о проблеме. Чаще всего такой симптом говорит о гиперактивности щитовидной железы.

Если зрение ухудшилось резко, то это может быть признаком инсульта. В такой ситуации нужно незамедлительно обратиться за помощью к медикам.

«Если кажется, что поля вашего зрения отсутствуют, у вас мог быть инсульт, объясняет врач общей практики», - пишет med-heal.ru.

В случае, когда белки стали желтоватого оттенка, то это признак желтухи.

Причин может быть несколько, к примеру, болезни печени или камни в желчном пузыре, а в крайнем случае рак.